"Фото специально для мужчин": Регина Тодоренко поделилась новым пикантным снимком

Ведущая рассказала о любви к мороженному.

Регина Тодоренко поделилась новым фото instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками фото с отдыха на море.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она на фоне моря позирует без макияжа, держа в руке мороженное.

"Самое вкусное мороженое, которое я ела, обнаружено в Италии. Имя ему Gelato. Ешь килограммами абсолютно разное с изобилием топингов. Мне даже удалось самой приготовить один из видов мороженого. Если память не изменяет, в Болонии мое произведение искусства было с фисташковым вкусом. А какое ваше любимое мороженое?", - спросила подписчиков ведущая.

Тодоренко засветила на снимке грудь в купальнике, на что тут же обратили внимание фанаты.

"Как же вы мне нравитесь такая естественная", "Сиськи сделала, теперь светит ими на каждом фото", "Боже, Регина! Фото специально для мужчин!", - писали юзеры.

Певица рассказала о любимом мороженном instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко сверкнула грудью в топике.

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