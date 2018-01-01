"Фу какая страшная": фанаты жестко прошлись по Насте Каменских из-за нового фото

Певица поделилась снимком с отдыха.
Каменских одета в черный топ и обтягивающие шорты. Свои пышные волосы она заплела в косички. Снимок певица выложила на своей странице в Instagram.
"Что с лицом? Ужас", "Фу какая страшная.. и лицом и телом...", "Страхота!!", "Честно-страшненькое фото", "Лицо худое, страшное", - возмущались фанаты.
Другие же стали защищать певицу, и отметили, что она просто неудачно получилась на фото.
"Настя красотка! Ну не очень удачное фото", "Забавное фото, с такими косичками напомнила мне Пеппи длинный чулок", "Просто неудачное фото…", "Насте респект, нестандарт и креативность", "Настя, ты красотка! Но это фото очень неудачное", - оправдывали звезду подписчики.
Ранее Настя Каменских представила новую украиноязычную композицию.