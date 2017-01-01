Галкин похвастался помолодевшей Пугачевой и лапочкой дочкой, фото

Помолодевшая, стройная Алла в длинном черном платье выглядела сногсшибательно.

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Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева поздравили своих поклонников с Новым годом.

Шоумэн опубликовал фото супругов с детьми сыном Гарри и дочерью Лизой в Instagram.

"Дорогие друзья, с наступающим вас 2018! Желаем вам счастья, любви и мира в ваших семьях! Пусть этот год принесёт вам много нежданной радости! Ваши Алла, Максим, Лиза и Гарри", — написал Галкин.

. Дети в красивых нарядах принца и принцессы.

Прекрасно выглядит и сам Максим, которому подписчики сделали комплимент: "Вам как будто лет 25".

Также он опубликовал снимок похорошевшей Пугачевой с дочерью Лизой.

Подписчики страницы Галкина отметили, что девочка очень похожа на Пугачёву.

"Я всегда восхищалась Аллой Борисовной, а теперь моему восхищению нет конца!Глядя на Вас Жить хочется! И не исчезает Надежда на будущее! Поздравляю Вашу необыкновенную семью с Новым годом", "Елизавета Максимовна Галкина -вы королева, а Гарри Максимович. ..принц. ..здоровья и благополучия", "И, Вы и Ваши дети красивые, мы Вас тоже поздравляем и желаем всего доброго и хорошего!!", "Супер",— написали подписчики.

Также фанаты звёздного семейства с радостью комментировали фото, где Пугачёва сидит рядом с маленькой Лизой.

"Мадонна с младенцем!", — говорится в комментариях к фото.

Алла Пугачева с дочерью. Instagram

Поклонники отметили, что Примадонна российской эстрады очень помолодела и выглядит просто отлично.

Подписчики страницы Галкина осыпали Пугачёву комплиментами и заметили, что локоны ей очень идут.

Также они отметили поразительное сходство Лизы с матерью. Максим Галкин регулярно публикует на своей странице разнообразные видео с участием семьи.

Поклонники всегда восторженно комментируют ролики и оставляют множество "лайков". Сама Примадонна не общается с поклонниками, однако, по словам мужа, всегда радуется положительной оценке со стороны общественности.

Напомним, Пугачева в смелом мини побывала в гостях перед Новым годом.