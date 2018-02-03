Галкин показал грациозный и соблазнительный танец Пугачевой, видео

В затемненном зале, при свете одних свечей, Пугачева выглядела загадочной и притягательной.

Алла Пугачева. uznayvse.ru

Известный российский телеведущий и юморист Максим Галкин показал грациозный танец своей любимой супруги — певицы Аллы Пугачевой.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Пугаева на дне рождения у близких друзей семьи под собственную песню "Кафе танцующих огней" исполнила грациозный и соблазнительный танец.

В затемненном зале, при свете одних свечей, Пугачева выглядела загадочной и притягательной, пишет Uznayvse.

Пользователи Сети забросали пару комплиментами — по мнению подписчиков, снять и смонтировать такое видео мог только человек, который очень любит свою жену.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Фев 3, 2018 at 7:06 PST

Пугачевой тоже досталась своя порция хвалебных речей — Примадонну назвали королевой российского шоу-бизнеса, неувядающей звездой и прочим солнышком.

"Аллочка прекрасна...она может спеть и руками...и глазами...талант!!!", — пишут подписчики.

Подписчики не оставили без внимания и то, насколько Пугачева похудела — однако фанаты припомнили и слухи, которые ходят о диете примадонны.

Ранее Рождественское фото звездной пары — известного российского телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой — восхитило соцсеть.