Галкин показал грациозный и соблазнительный танец Пугачевой, видео

В затемненном зале, при свете одних свечей, Пугачева выглядела загадочной и притягательной.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
Пугаева на дне рождения у близких друзей семьи под собственную песню "Кафе танцующих огней" исполнила грациозный и соблазнительный танец.
В затемненном зале, при свете одних свечей, Пугачева выглядела загадочной и притягательной, пишет Uznayvse.
Пользователи Сети забросали пару комплиментами — по мнению подписчиков, снять и смонтировать такое видео мог только человек, который очень любит свою жену.
Пугачевой тоже досталась своя порция хвалебных речей — Примадонну назвали королевой российского шоу-бизнеса, неувядающей звездой и прочим солнышком.
"Аллочка прекрасна...она может спеть и руками...и глазами...талант!!!", — пишут подписчики.
Подписчики не оставили без внимания и то, насколько Пугачева похудела — однако фанаты припомнили и слухи, которые ходят о диете примадонны.
Ранее Рождественское фото звездной пары — известного российского телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой — восхитило соцсеть.