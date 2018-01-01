Галкин забавно показал всю семью во время отпуска: видео

Телеведущий снял для детей домик на побережье.

Максим Галкин проводит отпуск в детьми на морском побережье Instagram Максима Галкина

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой , детьми, Кристиной Орбакайте и ее семьей проводит отпуск на море и делится фотографиями и видео.

В Instagram Максима Галкина появилось милое видео, на котором он запечатлен в компании всей семьи, которая нарядилась на праздничное мероприятие.

"К семейному выходу в свет готовы!", - подписал видео Галкин.

В кадре каждый из членов семьи хвастается своим модным луком.

"У меня платье в цветочках, ну, вроде, я сегодня Белоснежка", - рассказала Лиза.

Клава, дочка Кристины Орбакайте, похвасталась золотистым платьем, а Алла Борисовна на вопрос, что же надето на ней, ответила с иронией: "Что было, то и надела! Что налезло, в том и пошла". Лиза поспешила поправить маму и сказала, что она "воздушная".

Интернет-пользователи осыпали звездную семью комплиментами: "Никогда не думала, что буду восхищаться вот такой нестандартной парой. Очень красивые", "Какие все хорошенькие! Аллочку очень люблю!", "Детки - супер! Максим, вы замечательный отец! Честно!".

Забавное видео от Максима Галкина можно посмотреть по ссылке.

Как ранее сообщалось, Пугачева стала опекуном мальчика по имени Евгений, который является единственным сыном ее племянника Влада – наследника родного брата певицы, Евгения Пугачева, который ушел из жизни несколько лет назад.

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