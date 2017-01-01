Галкин показал зимние забавы со своими двойняшками, фото

Игры на свежем воздухе Гарри и Лизы вызвали умиление у поклонников телеведущего.
"Деревенский фитнес" с Гарри и Лизой телеведущий продемонстрировал в Instagram.
"Морозное утро. Лиза. Горка. Снегири", - сделал подпись шоумен.
Зимние забавы маленькой Лизы пришлись по душе фанатам Галкина.
"Всех благ вам! Вы супер-папа", "Восхитительное видео! Спасибо, Максим", "Максим, у вас красиво, как в сказочном царстве! Рада за вас! Будьте счастливы!", - поклонники рассыпались в положительных комментариях.
"Деревенский фитнес. Пробежка со смеющимся утяжелителем", - написал Галкин.
Прогулка с Гарри собрала рекордное количество лайков и комментариев. Подписчики микроблога отметили, что мальчик растет маленькой копией своего звездного папы.
Напомним, ранее Галкин поделился мыслями о том, как отразится на его детях суррогатное материнство.