Галкин показал зимние забавы со своими двойняшками, фото

Игры на свежем воздухе Гарри и Лизы вызвали умиление у поклонников телеведущего.

Снежное утро в деревне Фото: Instagram/Максим Галкин

Четырехлетние малыши Максима Галкина и Аллы Пугачевой вновь покорили пользователей Сети.

"Деревенский фитнес" с Гарри и Лизой телеведущий продемонстрировал в Instagram.

"Морозное утро. Лиза. Горка. Снегири", - сделал подпись шоумен.

Зимние забавы маленькой Лизы пришлись по душе фанатам Галкина.

"Всех благ вам! Вы супер-папа", "Восхитительное видео! Спасибо, Максим", "Максим, у вас красиво, как в сказочном царстве! Рада за вас! Будьте счастливы!", - поклонники рассыпались в положительных комментариях.

Зимние забавы на свежем воздухе Фото: Instagram/Максим Галкин

"Деревенский фитнес. Пробежка со смеющимся утяжелителем", - написал Галкин.

Прогулка с Гарри собрала рекордное количество лайков и комментариев. Подписчики микроблога отметили, что мальчик растет маленькой копией своего звездного папы.

Подписчики считают, что Гарри похож на папу Фото: Instagram/Максим Галкин

Напомним, ранее Галкин поделился мыслями о том, как отразится на его детях суррогатное материнство.