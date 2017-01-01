Галкин рассказал. что принесет его детям сурогатное материнство

Лиза и Гарри обречены на популярность. считает Галкин.

Галкин с детьми получает заряд бодрости и позитива. Соцсети

Известный юморист и шоумен Максим Галки высказался о будущем своих двоих детей.

По его словам, Лиза и Гарри обречены на популярность — учитывая семью, в которой они родились. Галкин также обеспокоен тем, как могут себя чувствовать дети, когда узнают, что родились от суррогатной матери.

Шоумен утешает себя тем, что такая практика постепенно становится нормой, и недалек тот день, когда это вообще не будет никого удивлять.

Кроме того, Максим считает своих детей исключительными и замечательными, пишет Uznayvse.

"У них необычная судьба, понимаешь? Всё-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимными: их окружение и будущие сверстники никогда этого не узнает. В случае с моими детьми или детьми Филиппа они уже обречены на публичность, то есть на обсуждение всего этого. При том, что сейчас это уже становится нормой, это всё равно остается анонимным. Поэтому дети, которые так появились, никогда не столкнутся с возможными осуждениями и кривотолками в своей будущей жизни.

Фактически мы в данном случае имеем дело с, так сказать, первым таким опытом в нашей стране. Поэтому я хочу им дать возможность "плюс старта". Я хочу показать вам их во всей красе — это замечательные дети". — говорит Галкин.

Как известно, Галкин очень часто в соцсети выкладывает видео со своими детьми — четырехлетними Гарри и Лизой. Новый пост юморист посвятил тому, как они с детьми проводят утро в доме в деревне Грязь.