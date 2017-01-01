"Надоели патлы". Галкин восхитил поклонников новым имиджем

Поклонники отметили, что юморист помолодел.
"Надоели патлы", — написал артист в Instagram.
Ранее артист публично в социальной сети дал обещание, что серьезно возьмется за свой внешний вид: начнет заниматься фитнесом и пересмотрит рацион питания.
Поклонники отметили, что шоумен прилично помолодел и восторгались новым образом: "Стал моложе", "Упс... Супер!! Очень здорово", "Нам тоже надоели ваши локоны", "Креативненько", "Cупер", "Очень, очень идёт".
Напомним, Пугачева и Галкин затмили друзей-звезд на Рождественской вечеринке.