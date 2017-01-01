Сегодня, 09:18 RSS

"Надоели патлы". Галкин восхитил поклонников новым имиджем

Сегодня, 04:08

Поклонники отметили, что юморист помолодел.

галкин
Максим Галкин. Скриншот видео с youtube.com
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин решился сменить имидж, начав с новой прически.

"Надоели патлы",  — написал артист в Instagram.  

Ранее артист публично в социальной сети дал обещание, что серьезно возьмется за свой внешний вид: начнет заниматься фитнесом и пересмотрит рацион питания.

Поклонники отметили, что шоумен прилично помолодел и восторгались новым образом: "Стал моложе", "Упс... Супер!! Очень здорово", "Нам тоже надоели ваши локоны", "Креативненько", "Cупер", "Очень, очень идёт".

Напомним, Пугачева и Галкин затмили друзей-звезд на Рождественской вечеринке.

 

 
Теги:  
Галкин, имидж, прическа
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...