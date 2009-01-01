Гайтана спела о разрыве отношений

Новая песня уже стала частью музыкальной программы певицы.

Гайтана Скриншот

Украинская певица Гайтана , которая в середине января выпустила романтический трек, порадовала фанатов еще одной музыкальной новинкой.

Об этом пишет ТСН.

Звезда представила песню под названием "Как удалить тебя". Автором музыки и слов к треку стала сама Гайтана. По словам певицы, эта композиция — ее личные переживания

"Эта песня близка многим, ведь каждый хоть раз в жизни переживал расставание. Меня часто спрашивают о личном, но лучший способ узнать ответ, — послушать мои песни", — сказала Гайтана.

К слову, новая песня уже стала частью музыкальной программы Гайтаны. Заметим, что уже 24 февраля состоится концерт певицы в Киеве.

Напомним, Константин Меладзе подарил Светлане Лободе песню.