Гайтана спела о разрыве отношений

Новая песня уже стала частью музыкальной программы певицы.
Об этом пишет ТСН.
Звезда представила песню под названием "Как удалить тебя". Автором музыки и слов к треку стала сама Гайтана. По словам певицы, эта композиция — ее личные переживания
"Эта песня близка многим, ведь каждый хоть раз в жизни переживал расставание. Меня часто спрашивают о личном, но лучший способ узнать ответ, — послушать мои песни", — сказала Гайтана.
К слову, новая песня уже стала частью музыкальной программы Гайтаны. Заметим, что уже 24 февраля состоится концерт певицы в Киеве.