Где пройдет Евровидение-2019: организаторы определились, перенесут ли конкурс из Израиля в Австрию

Новость о проведении конкурса в Австрии была слухом.

Евровидение-2019 проведут в Израиле Reuters

На днях в Сети появилась новость о том, что европейский вещательный союз задумывается насчет переноса конкурса из Израиля в Австрию , которая заняла третье место на Евровидении-2018.

Однако на официальном сайте песенного конкурса появилась информация о том, что на днях представители Европейского вещательного союза провели совещание в Женеве, и объявили о начале подготовки к проведению конкурса в Израиле в 2019 году.

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Представители израильского общественного телерадиовещания KAN начали переговоры с представителями Европейского вещательного союза относительно проведения песенного конкурса Евровидение-2019 в Израиле.

Город, который будет принимать Евровидение-2019 в Израиле, объявят в сентябре 2018 года вместе с официальными датами двух полуфиналов и гранд-финала.

Евровидение-2019 пройдет в Израиле Фото: eurovision.tv

Ранее выступление Melovin попало в топ самых популярных номеров на Евровидении-2018.

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