Где пройдет Евровидение-2019: организаторы определились, перенесут ли конкурс из Израиля в Австрию

Новость о проведении конкурса в Австрии была слухом.
Однако на официальном сайте песенного конкурса появилась информация о том, что на днях представители Европейского вещательного союза провели совещание в Женеве, и объявили о начале подготовки к проведению конкурса в Израиле в 2019 году.
Читайте также Руслана назвала причины провала Melovin на Евровидении-2018
Представители израильского общественного телерадиовещания KAN начали переговоры с представителями Европейского вещательного союза относительно проведения песенного конкурса Евровидение-2019 в Израиле.
Город, который будет принимать Евровидение-2019 в Израиле, объявят в сентябре 2018 года вместе с официальными датами двух полуфиналов и гранд-финала.
Ранее выступление Melovin попало в топ самых популярных номеров на Евровидении-2018.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram