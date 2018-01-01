Гимнастка Ризатдинова откровенно рассказала об отношениях с Онищенко

Украинская спортсменка родила от нардепа-беглеца сына Романа.

Анна Ризатдинова рассказала о романе с Александром Онищенко Фото: Instagram/Анна Ризатдинова

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова созналась, что мало интересовалась противоположным полом, сосредоточив все внимание на спорте. Однако встреча с народным депутатом Александром Онищенко изменила ее мировоззрение и заставила отодвинуть на второй план даже гимнастику.

"Наши отношения развивались стремительно. Мы оба спортсмены, поэтому много раз пересекались на спортивных мероприятиях, но мне в ту пору было настолько неинтересно все, кроме моей олимпийской медали, что я ни на кого и ни на что не обращала внимания. Я была полностью закрыта, зашторена и занималась своим делом", - рассказала спортсменка в интервью журналу "Караван историй".

Ризатдинова созналась, что после знакомства с Онищенко начала задумываться о создании семьи. Гимнастка добавила, что поклонник покорил ее сердце не дорогими подарками, а искренним отношением.

"Для него чрезвычайно важны такие качества, как человечность, доброта, искренность, честность. Видимо, в его окружении они в дефиците. И он почувствовал во мне эту искренность, увидел настоящую меня – и уже не отпускал", – сказала она.

Чемпионка сейчас занимается воспитанием общего с нардепом сына Романа и уверяет, что мальчик чрезвычайно похож на скандально известного отца.

Сын Роман Фото: Instagram/Анна Ризатдинова

"Роман просто копия папы. Говорят, если малыш рождается настолько похожим на отца, значит, мать доказала силу своей любви к мужу. Сын даже характером напоминает своего отца", - добавила спортсменка.

Как ранее сообщалось, Ризатдинова стала лицом модного бренда Katerina Rutman. Наша соотечественница снялась в фотоссесии, в ходе которой примерила новую осенне-зимнюю коллекцию дизайнера.

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