"Гламурные" мусорные баки Ким Кардашьян разозлили пользователей соцсетей

В противовес известному высказыванию "в человеке все должно быть прекрасно", светская львица могла сказать: "У человека все должно быть дорогое и брендовое".

Reuters

Американская светская львица и жена популярного рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в соцсети Instagram "историю" с фото мусорных баков, на которые нанесены логотипы известного бренда Louis Vuitton.

Instagram

Данная публикация вызвала шквал злых, ироничных и прочих комментариев. Пользователи сети разозлились и позавидовали телезвезде в Twitter.

"Дети по всему миру голодают, а у Ким Кардашьян мусорка от Louis Vuitton", "Помойки Ким одеваются лучше, чем я!", "Баки стоят дороже, чем некоторые люди". Некоторіе из комментаторов даже захотели "стать помойкой Кардашьян".

Twitter

Twitter

Напомним, ране пользователи Instagram раскритиковали Ким Кардашьян за новое "голое" фото.