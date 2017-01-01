"Гламурные" мусорные баки Ким Кардашьян разозлили пользователей соцсетей

В противовес известному высказыванию "в человеке все должно быть прекрасно", светская львица могла сказать: "У человека все должно быть дорогое и брендовое".
Данная публикация вызвала шквал злых, ироничных и прочих комментариев. Пользователи сети разозлились и позавидовали телезвезде в Twitter.
"Дети по всему миру голодают, а у Ким Кардашьян мусорка от Louis Vuitton", "Помойки Ким одеваются лучше, чем я!", "Баки стоят дороже, чем некоторые люди". Некоторіе из комментаторов даже захотели "стать помойкой Кардашьян".
Напомним, ране пользователи Instagram раскритиковали Ким Кардашьян за новое "голое" фото.