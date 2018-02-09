Гламурный чебурашка: Виталий Козловский рассмешил поклонников новым фото

Украинский певец выставил на своей странице в Instagram забавный снимок.
На фото певец одет в черную мастерку с капюшоном, который он надел на голову так, чтобы оттопыривались уши. Образ "чебурашки" он дополнил очками. Снимок исполнителя набрал более двух тысяч лайков и сотни комментариев.
"Лопоухая пятница. #суслик #янея #гламуртужур #чебуратор", - подписал Козловский фото.
Подписчики с юмором отнеслись к фото певца: "Хаха, бесподобный", "Поднял настроение", "Супер! Похож на отличника в 10 классе".
Кто-то решил сравнить Козловского со сказочными персонажами: "Добби", "На эльфа похож".
Ранее Виталий Козловский удивил соцсети.