Глава Одесской ОГА призвал отменить концерт Светланы Лободы

Он предложил вместо Лободы пригласить выступить в Одессе "достойных артистов".

Светлана Лобода Instagram

Светлана Лобода Instagram

Глава Одесской ОГА Максим Степанов призвал отменить выступление певицы Светланы Лободы на Дне города в Одессе.

Об этом он написал в Facebook.

"Выступления в Кремле, концерты на Первом канале России, раздача премий на Ру.ТВ, выступления на свадьбах и вечеринках российских олигархов. Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю — абсолютно бессмысленны. Именно поэтому я думаю, что Украину Лобода не то, чтобы не любит, ей на Украину абсолютно наплевать.

Я всегда выступал и выступаю за диктатуру Закона и верховенство права. Нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе. Есть только нравственная позиция. Позиция по отношению к Украине, тем, кто на войне и тем, кто в плену, кто уже не живет с нами, к их детям, женам, мужьям и родителям.

И я знаю точно, что в Украине есть достойные артисты. Их много. Выступления которых украсили бы праздник ко Дню нашего города. Пусть наш город будет символом национального сплочения. Одесса — жемчужина! Обращаюсь к организаторам концерта- давайте поддержим прекрасный статус нашего города!", — написал Степанов.

Напомним, в Одессе активисты сорвали концерт Светланы Лободы.