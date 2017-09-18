Сегодня, 17:19 RSS

Главная блондинка "Дизель шоу" родила первенца

Сегодня, 16:33

Актриса призналась, что схватки начались, когда они с мужем отправились на ужин в ресторан.

Яна Глущенко
Яна Глущенко Instagram
Актриса "Дизель Студио" Яна Глущенко родила сына.

Об этом пишет gordonua.

Вес новорожденного —3,1 кг, рост 51 см.

Актриса призналась, что схватки начались, когда они вместе с мужем, продюсером Олегом Збаращуком, отправились на ужин в ресторан.

"Я понимала — со мною что-то происходит. Но мужу говорю: "Ну, давай хоть поедим?!". Олег сразу же хотел ехать в роддом. Мы все же поели, посидели, пообщались, и в какой-то момент стало ясно — пора", — рассказала она.

Муж находился с Глущенко во время родов.

"Олег дал мне такую поддержку — после родов даже был более уставший, нежели я! Всю свою силу и энергию отдал нам. Мы с сыном после родов были бодрые, а он — как выжатый лимон", — поделилась актриса.

Свадьбу Глущенко и Збаращук сыграли весной 2017 года.

Напомним, известная теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой.

Теги:  
Яна Глущенко, Дизель шоу, родила, первенец
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...