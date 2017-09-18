Главная блондинка "Дизель шоу" родила первенца

Актриса призналась, что схватки начались, когда они с мужем отправились на ужин в ресторан.
Об этом пишет gordonua.
Вес новорожденного —3,1 кг, рост 51 см.
Актриса призналась, что схватки начались, когда они вместе с мужем, продюсером Олегом Збаращуком, отправились на ужин в ресторан.
"Я понимала — со мною что-то происходит. Но мужу говорю: "Ну, давай хоть поедим?!". Олег сразу же хотел ехать в роддом. Мы все же поели, посидели, пообщались, и в какой-то момент стало ясно — пора", — рассказала она.
Всем привет! Я новый человек на этой планете!Обещаю быть первым по-настоящему идеальным мужчиной!#сынок #маминарадость #неужелионмой #спасибомужу #спасибосыну #спасибогосподу #счастье #любовь #семья #самыйлучший #новаяжизнь #исида #isida #мамаяна #мурмурка #янаглущенко #новыйжительпланеты #невозможнотаклюбить
Муж находился с Глущенко во время родов.
"Олег дал мне такую поддержку — после родов даже был более уставший, нежели я! Всю свою силу и энергию отдал нам. Мы с сыном после родов были бодрые, а он — как выжатый лимон", — поделилась актриса.
Свадьбу Глущенко и Збаращук сыграли весной 2017 года.
Напомним, известная теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой.