Главная блондинка "Дизель шоу" родила первенца

Актриса призналась, что схватки начались, когда они с мужем отправились на ужин в ресторан.

Яна Глущенко Instagram

Актриса "Дизель Студио" Яна Глущенко родила сына.

Об этом пишет gordonua.

Вес новорожденного —3,1 кг, рост 51 см.

Актриса призналась, что схватки начались, когда они вместе с мужем, продюсером Олегом Збаращуком, отправились на ужин в ресторан.

"Я понимала — со мною что-то происходит. Но мужу говорю: "Ну, давай хоть поедим?!". Олег сразу же хотел ехать в роддом. Мы все же поели, посидели, пообщались, и в какой-то момент стало ясно — пора", — рассказала она.

Муж находился с Глущенко во время родов.

"Олег дал мне такую поддержку — после родов даже был более уставший, нежели я! Всю свою силу и энергию отдал нам. Мы с сыном после родов были бодрые, а он — как выжатый лимон", — поделилась актриса.

Публикация от Яна Глущенко (@yamo4ka) Сен 18 2017 в 2:18 PDT

Свадьбу Глущенко и Збаращук сыграли весной 2017 года.

Напомним, известная теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой.