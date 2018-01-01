"Главное – это мотивация". Варум поделилась секретами стройной фигуры: фото

Певица продемонстрировала отличную физическую форму.

Варум поделилась рецептами стройности Фото: Instagram/Анжелика Варум

Известная российская певица Анжелика Варум поделилась с подписчиками своего микроблога секретами поддержания здоровья и подтянутой фигуры.

48-летняя исполнительница подробно рассказала в Instagram о принципах своего ежедневного рациона, а также об отношении к спорту.

"Я исключила из своего рациона жареные продукты, мясные и рыбные бульоны, маринады, консерванты, соусы, дрожжи, сахар, любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды", - написала она.

Варум подчеркнула, что основную ставку делает на правильное питание, а спортом занимается лишь под настроение.

"Что касается спорта, я не большой любитель изнуряющих тренировок и жесткого системного графика оных. Занимаюсь исключительно в охотку. Бегу предпочитаю быструю ходьбу. Хожу по 15—20 километров. Люблю плаванье, плаваю брассом и кролем по 2—3 километров. Ну и, конечно же, делаю простейшие упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног", - отметила певица.

Анжелика Варум Фото: Instagram/Анжелика Варум

Напомним, Анжелика Варум часто публикует в своем блоге снимки, на которых демонстрирует потрясающую стройную фигуру.

Ранее российский певец и композитор Леонид Агутин в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю откровенно рассказал о "самом офигенном свидании и сексе", которые он имел со своей супругой Анжеликой Варум.

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