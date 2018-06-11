"Глаз не оторвать": Тина Кароль поразила поклонников растяжкой на пикантном видео

Певица показала, как проходит урок хореографии.

Певица похвасталась растяжкой instagram.com/tinakaroll

Известная украинская певица Тина Карол ь взволновала поклонников новым видео.

На своей странице в Instagram певица выложила видео с урока хореографии, где Кароль продемонстрировала свою растяжку.

Артистка в облегающем черном боди и с прической эффекта мокрых волос выполняет соблазнительные движения.

Подписчики певицы восхитились ее фигурой и гибкостью.

"Очень сильно и таинственно ", "Вдохновительница какая", "Просто глаз не оторвать", "Так круто наблюдать такие процессы, интрига возродилась, ужасно интересно увидеть, что же будет", "Это просто бомба! Это невероятно женственно, и, безусловно, красиво", - восхищались поклонники.

Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 11 Июн 2018 в 12:08 PDT

Ранее Тина Кароль в сексуальном платье-кольчуге соблазнила фанатов.

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