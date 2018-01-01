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Глазам не верю: Алла Пугачева в полупрозрачной блузке без нижнего белья "порвала" Сеть

Сегодня, 12:35

Фото супруги поделился Максим Галкин.

Пугачева
максим Галкин поделился неожиданным фото супруги Скриншот видео с youtube.com
Легендарная российская певица Алла Пугачева поразила поклонником своим видом на последней фотографии, которой поделился ее муж Максим Галкин.

На снимке, который  артист опубликовал на своей странице в Instagram, Пугачева позирует в белой полупрозрачной блузе с глубоким декольте. Поклонники заметили, что на Примадонне нет нижнего белья.

"Всем желаем прекрасного настроения!", - подписал фото Галкин.

Фанаты Пугачевой меньше чем за сутки поставили снимку около полумиллиона лайков, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров также отметился, назвав Примадонну "королевой".

"Потрясающий наряд, молоденькая, выглядите просто обалдеть", "Прекрасная Алла Борисовна! Классная блуза!", "Хороша собой. Одета со вкусом. Естественна и прекрасна", "Когда женщина любит, и ее любят, она расцветает", "Как всегда шикарна", - расхваливали фото поклонники.

Алла Пугачева
Этим фото Примадонна "взорвала" интернет instagram.com/maxgalkinru

Ранее Алла Пугачева поразила фанатов внешностью.

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Теги:  
Алла Пугачева, Максим Галкин, фото, декольте
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