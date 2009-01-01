Глазами женщин: Макс Барских в объективе самых стильных девушек Украины

Три абсолютно разные, но одинаково талантливые девушки представили свой взгляд на музыканта.

Макс Барских Пресс-служба

Один из самых харизматичных мужчин Украины певец Макс Барских родился 8 марта — поэтому в этот день он не только делает подарки женщинам, но и получает их.

К 27-летию артиста приурочен фотопроект "Макс Барских глазами женщин".

Три абсолютно разные, но одинаково талантливые девушки представили свой взгляд на музыканта.

Таню Муиньо — режиссер, фотограф и стилист. Муиньо выступила автором фото для обложки нашумевшего альбома "Туманы" и была сопричастна к арт-проекту в поддержку клипа "Займемся любовью": "Впервые увидев Макса в видео работе Z.Dance, я была невероятно потрясена смелостью образов и масштабом работы, проделанной артистом. Барских ассоциируется у меня одновременно с бунтарем и "последним" романтиком украинской сцены. Люблю работать с этим музыкантом и его командой профессионалов. Раскрою секрет — своего попугая Туман я назвала в честь песни Макса!".

Полина Неня, издатель и главный редактор BESTIN.UA: "О Максе я узнала от моей подруги Юлианны Райцыной в далеком 2008-м. Вместе с Лешей Гончаренко и Наташей Могилевской они выбрали его участником "Фабрики звезд - 2". Уже тогда было понятно: этот парень станет звездой. У нас столько общих знакомых, я как будто знаю Макса всю жизнь, но лично мы познакомились лишь на этой съёмке. Выходит, что у нас дружба через постель (смеётся). В этом артисте удивительное сочетание дерзости и нежности. Меня восхищает его талант - он так молод, но пишет свои песни, будто пережил сто разлук".

Olimpia Whitemustache — ди-джей, стилист, модель, радиоведущая: "Мы познакомились с Максом в период видеоальбома "По Фрейду". Я не видела до этого, чтобы кто-либо снимал клипы, как сериал, продолжая смысл предыдущего. Здесь также стоит отдать должное Алану Бадоеву. Макс Барских — большой артист. То, как он вживается в роль, то, как он на концертах приковывает к себе публику — говорит о многом. Никогда не останавливайся, Макс, и всегда совершенствуйся! С днём рождения!"

Напомним, Макс Барских рассказал, в какие ролевые игры играет с Мишей Романовой.