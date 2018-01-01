"Глазки красивые". В Сети похвалили селфи Веры Брежневой

Снимок певицы в соцсети собрал свыше 115 тысяч лайков.
Селфи исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за десять часов оно собрало более 115 тысяч лайков.
"Nobody knows (никто не знает — Ред.)", — подписала снимок исполнительница.
Ряд интернет-пользователей похвалили фото. "Глазки красивые))", — отметил marselmarselin.
"Бесподобна!", — считает annavesna11. "Вера, вы сногсшибательны!", — написала juststoriesofmylife. "Неземная", — полагает katerynasavchenko.
Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Певица фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора".