Глюкоза "перехудела": певица выложила в соцсеть сексуальное видео

Поклонники раскритиковали ее за переусердствование в похудении и…излишнюю сексуальность.

Поп-певица Глюкоза. Соцсети

Российская поп-певица Глюкоза (Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова — ред.) продолжает удивлять своих поклонников своей сексуальностью.

В ролике, который артистка выложила в Instagram, Наталья сексуально двигается под собственную песню, "завлекая" открытым вырезом белой рубашки.

"В предвкушении 2018, мммммммммм. Жду всё самое интересное, что ты для меня приготовил", — подписала ролик Глюкоза.

Певица часто получает комплименты по поводу своей внешности и стройной фигуры, но в этот раз поклонники раскритиковали ее за переусердствование в похудении и…излишнюю сексуальность.

Допис, поширений ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 2 Січ 2018 р. о 7:08 PST

"Черезчур сильно худая. Эти впалые щеки отвлекают от образа. Перехудела. Диагноз", "Наташа, некрасиво быть такой худой", "Сколько нарциссизма, в детстве не долюбили что ли?", "Что-то зациклилась на похудании, чересчур!", "Красивая, очень красивая! Но любой психолог, и не только, скажет, что манера говорит исключительно о нехватке секса", "Не худей дальше! А так очень хорошенькая", "Что-то щечки совсем впалые. Ай-ай, моя бабушка бы срочно стала откармливать блинами да пирогами", — пишут в комментариях пользователи.