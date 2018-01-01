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Глюкоза поделилась снимком в мистическом образе

Сегодня, 02:49

Российская певица в соцсети предложила людям поздороваться с их демонами.

Глюкоза
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) позировала в мистическом образе instagram.com/chistyakova_ionova
Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию в мистическом образе.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов оно собрало более 18 тысяч лайков.

На снимке артистка запечатлена стоящей вполоборота к камере в серебристом наряде, на ее лице — вечерний макияж.

"Поздоровайтесь с вашими демонами", — подписала снимок исполнительница.

Глюкоза
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) позировала в мистическом образе instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Сексуальный снимок певицы можно посмотреть здесь.

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Теги:  
Глюкоза, Наталья Чистякова-Ионова
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