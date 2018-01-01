Глюкоза в латексном боди взбудоражила фантазию фанатов

Певица соблазнительно позировала в откровенном наряде.

Певица поделилась пикантным фото instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова – Ионова) поделилась с фанатами пикантным фото.

На кадре, который артистка выложила в Instagram, Наталья сексуально позирует на камеру в латексном боди и босоножках, демонстрируя стройную фигуру.

Поклонники по-разному отреагировали на снимок, кто-то расхвалил формы певицы, а кто-то назвал ее непропорциональной.

"Нарушена пропорциональность из-за волос", "Неудачное фото, фигура выглядит странно...", "Латексная дива", "С ракурсом косячок конечно", "Фигура шикаррррная", - писали юзеры.

Глюкоза позировала в соблазнительном боди instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза и "Ленинград" выпустили анимационный клип о всем недовольных россиянах.

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