Гнойный сорвал передачу Big Russian Boss

Съемки шоу сорвались.

Гнойный на передаче Big Russian Boss. Кадр из видео

Российский баттл-репер Гнойный, известный также под псевдонимами Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутербродский, Валентин Дядька и другим) сорвал шоу Big Russian Boss.

Как сообщает телеграм-канал Super, репер перед началом съемок потребовал от организаторов гонорар в три раза больше, чем было оговорено изначально.

"Продюсеры выпуска YouTube-шоу шоу организовали студию и все необходимое для съемок, однако в последний момент лидер "Антихайпа" и лучший друг самого Филиппа Бедросовича запросил утроенный гонорар, что конечно стало невыполнимой для организаторов просьбой. Итого: студия была оплачена, съемки сорвались", - сообщает канал.

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