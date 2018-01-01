Голая Волочкова поделилась пошлым фото, и ей не стыдно

Балерине не понравились комментарии фанатов, и она решила "прикрыть лавочку".

Волочкова вновь нарвалась на волну критики из-за откровенного фото instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала волну возмущения откровенным фото.

На своей странице в Instagram балерина решилась выложить достаточно пикантный снимок: она позирует обнаженная в ледяной купели, прикрывая интимные места пихтовыми ветками.

"Ледяная купель снимает усталость и негатив, а пихта заряжает энергией", - прокомментировала снимок Волочкова.

Комментировать это фото знаменитость изначально разрешила, но после того, как пользователи пристыдили ее за слишком откровенный снимок, она запретила им оставлять любые отзывы, и удалила все гневные замечания.

Балерина прикрыла интимные места пихтовыми ветками https://instagram.com/volochkova_art

Ранее полностью обнаженная Волочкова поделилась пикантным фото.

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