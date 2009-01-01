Голландцы назвали сорт тюльпанов именем Джамалы

Певица рассказывает, что отреагировала на предложение голландских цветочников удивлением.

Певица Джамала Instagram

В начале 2017 года голландская компания по выращиванию тюльпанов StoKolex вывела новый сорт цветка и назвала его в честь украинской певицы Джамалы.

Об этом пишет vogue.ua.

Презентация тюльпана Джамала состоится в рамках цветочной выставки Flower Expo Ukraine 21 марта.

Певица рассказывает, что отреагировала на предложение голландских цветочников удивлением. "Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень и приятно, и трогательно", – прокомментировала Джамала.

Джамала в детстве Instagram

Например, с тюльпаном у артистки связано детство. "Я очень люблю эти цветы, с ними перекликается множество приятных воспоминаний в моей жизни. Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!".

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Напомним, Тина Кароль рассказала, как на ее лице расцветали цветы.