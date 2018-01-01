Голливудская актриса Холли Берри заинтриговала пикантным декольте: фото

Легенда американского кино может похвастаться идеальными формами.

Холли Берри, кажется, не подвластна времени Фото: Instagram/Холли Берри

Знаменитая голливудская актриса и "девушка Бонда" Холли Берри удивила поклонников откровенным снимком.

"Научилась влюбляться в моменты, которые составляют мою жизнь", - прокомментировала звезда фото, размещенное в Instagram.

51-летняя актриса, судя п снимку, совершенно не выглядит на свои годы и охотно демонстрирует поклонникам прекрасные формы. Свою форму Берри поддерживает благодаря правильному питанию и спорту. Она активно и много занимается йогой.

Перед камерой звезда позировала в темном платье, которое подчеркнуло пышный бюст актрисы. Луч солнца, который падал на грудь Холли Берри, добавил еще большей сексуальности фотографии. Кроме этого, знаменитость закрыла глаза, наслаждаясь ветром.

Холли Берри Фото: Instagram/Холли Берри

Напомним, ранее Берри публиковала в соцсети фото, как занимается йогой в джунглях практически без одежды.