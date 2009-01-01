Голливудская звезда Алисса Милано позавидовала украинской певице Lama

Во время паспортного контроля не поверили в паспортный возраст украинки.

Lama Скриншот видео с youtube.com

Известная голливудская актриса Алисса Милано прокомментировала инцидент с украинской певицей Lama, который случился в Турции.

Об этом пишет ivona.

Курьезный случай недавно пережила Наталья Дзенькив, фронтвумен известной группы Lama, в турецком аэропорту.

Во время паспортного контроля не поверили в паспортный возраст украинки из-за слишком молодого внешнего вида певицы. У Натальи могли возникнуть серьезные проблемы, если бы не туристы, которые узнали в ней украинскую рок-звезду.

Новостью об этом взорвались мировые таблоиды Америки, Великобритании, Германии, Австралии, Индии, Испании, Швейцарии, Чехии, Индонезии, Азербайджана и других стран.

Алисса Милано Instagram

Эта история получила такой резонанс, что его не обошли вниманием и голливудские звезды. В частности, 44-летняя известная американская актриса Алиса Милано, которая сыграла одну из главных ролей в знаменитом телесериале "Всі жінки відьми" сделала репост этой новости с американского таблоида Rare America и на своем Facebook поделилась с поклонниками своим впечатлением.

"Я тоже не против иметь такую ​​проблему в аэропорту", — написала Милано и добавила хэштег foreveryoung. Действительно л это настоящая страница звезды достоверно не известно.

Напомним, Лайма Вайкуле раскрыла секреты своей молодости.