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Голливудская звезда показала, как выглядит утром после "Оскара"

Сегодня, 16:33

Ежегодно после торжественного вручения наград звезды отправляются на вечеринку, организованную изданием Vanity Fair. 

Джессика Бил
Джессика Бил Instagram
Супруга Джастина Тимберлейка актриса Джессика Бил поделилась с поклонниками утренним домашним селфи после вечеринки "Оскар".

Снимок актриса опубликовала у себя на странице в Instagram.

"Когда идешь на Оскар 2017, а просыпаешься где-то в 1995 году", — подписала фото звезда.

Джессика Бил
Instagram

Джессика Бил
Instagram

Ежегодно после торжественного вручения наград звезды отправляются на вечеринку, организованную изданием Vanity Fair. Провети всю ночь на вечеринке — дело несложное, вопрос лишь в том, каким будет утро. Судя по снимку, у Джессики Бил оно замечательное.

Джессика Бил
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк Instagram

Напомним, Микки Рурк вновь шокировал изменениями во внешности.

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Голливудская звезда, Джессика Бил, Оскар, внешность
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