Голливудская звезда показала, как выглядит утром после "Оскара"

Ежегодно после торжественного вручения наград звезды отправляются на вечеринку, организованную изданием Vanity Fair.

Джессика Бил Instagram

Супруга Джастина Тимберлейка актриса Джессика Бил поделилась с поклонниками утренним домашним селфи после вечеринки "Оскар".

Снимок актриса опубликовала у себя на странице в Instagram.

"Когда идешь на Оскар 2017, а просыпаешься где-то в 1995 году", — подписала фото звезда.

Instagram

Instagram

Ежегодно после торжественного вручения наград звезды отправляются на вечеринку, организованную изданием Vanity Fair. Провети всю ночь на вечеринке — дело несложное, вопрос лишь в том, каким будет утро. Судя по снимку, у Джессики Бил оно замечательное.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк Instagram

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