Голливудская звезда показала, как выглядит утром после "Оскара"

Ежегодно после торжественного вручения наград звезды отправляются на вечеринку, организованную изданием Vanity Fair.
Снимок актриса опубликовала у себя на странице в Instagram.
"Когда идешь на Оскар 2017, а просыпаешься где-то в 1995 году", — подписала фото звезда.
Ежегодно после торжественного вручения наград звезды отправляются на вечеринку, организованную изданием Vanity Fair. Провети всю ночь на вечеринке — дело несложное, вопрос лишь в том, каким будет утро. Судя по снимку, у Джессики Бил оно замечательное.
Напомним, Микки Рурк вновь шокировал изменениями во внешности.