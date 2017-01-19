Голливудский актер развелся после 22 лет брака

По словам знаменитости, он готов выплачивать алименты, помогать семье финансово.
Об этом сообщает TMZ.
У пары есть одиннадцатилетняя дочка Пайпер и двое сыновей —19-летний Мейсон и 21-летний Спенсер.
По словам знаменитости, он готов выплачивать алименты, помогать семье финансово и не против разделить совместно нажитое имущество поровну.
По информации издания, Гудинг-младший также выступает за то, чтобы все деньги, заработанные им с момента подачи заявления жены о раздельном жительстве, остались за ним. Это включает гонорар артиста за участие в сериале "Американская история преступлений".
"Жизнь меняется, мы меняемся, и такое случается. Мы с Сарой остаемся в хороших отношениях, иногда даже ходим на свидания. Но друг для друга мы скорее друзья, чем супруги", — отметил Гудинг-младший.