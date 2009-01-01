Голливудского актера экстренно госпитализировали

56-летний Антонио почувствовал резкую боль в груди во время тренировки в своем домашнем спортзале.

Антонио Бандерас Reuters

Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Об этом пишет fakty.ua.

56-летний Антонио почувствовал резкую боль в груди во время тренировки в своем домашнем спортзале. Его доставили в больницу, расположенную неподалеку от его загородного особняка в британском графстве Суррей, куда Бандерас и его возлюбленная — 37-летняя Николь Кемпел, консультант по инвестициям одного из голландских банков — въехали в 2015 году.

Дом в Великобритании Бандерас приобрел после того, как поступил учиться в лондонский колледж, профильным направлением которого является мода и дизайн. Покинуть Голливуд, переехать в Европу и поселиться на природе Бандерас решил после развода с актрисой Мелани Гриффит, с которой прожил вместе 18 лет.

Напомним, актриса Ада Роговцева попала в реанимацию.