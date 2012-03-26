Голливудскую актрису экстренно госпитализировали в психбольницу

В четверг утром Бартон в самой только рубашке и с галстуком на шее во дворе своего дома кричала, что ее мать — ведьма.

Миша Бартон Instagram

Голливудскую актрису Мишу Бартон доставили в больницу на добровольное психиатрическое обследование.

Как сообщает портал TMZ.

Врачей вызвали обеспокоенные странным поведением Миши соседи.

В четверг утром Бартон в самой только рубашке и с галстуком на шее во дворе своего дома кричала, что ее мать — ведьма. Затем артистка вообще упала на землю со словами, что чувствует, что все кончено.

Заметим, что 24 января Миша Бартон отпраздновала 31-летие. Друзья артистки рассказали, что она была веселой и никаких расстройств у нее не наблюдалось.

Напомним, Канье Уэст отменил все концерты из-за психического недуга.