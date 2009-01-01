"Голос країни-7": кому уступила свое место в проекте Алла Кудлай

Невероятно напряженным оказался "вокальный бой" одессита Романа Руссу и виолончелистки Полины Кермеш,

Вчера зрители телеканала "1+1" увидели первый эфир самого драматичного этапа "Голосу країни-7" "вокальных баттлов".

Тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль из участников своих команд сформировали дуэты для выступления на сцене.

Выйти победителем из "вокального боя" и продолжить участие в проекте сможет только один участник.

Первый "вокальный баттл" в команде Джамалы оказался для тренера самым сложным и эмоциональным. На сцену проекта вышли "космическая" Яна Блиндер и экс-администратор "Голосу країни" Александра Погуляй. Девушки настолько эмоционально исполнили песню Сергея Бабкина "Пробач", что восторженный автор песни стоя аплодировал и кричал "Браво". Выбор победителя первого "баттла" для Джамалы оказался очень сложным. Тренер оставила в проекте Яну Блиндер, а после того, как Александру Погуляй не украл никто из тренеров, не смогла сдержать слез, настолько жаль ей было расставаться с участницей.

"Это только первая пара, все еще впереди!", — успокаивал расплакавшуюся Джамалу Сергей Бабкин.

"Не расстраивайте! Самое главное, они были услышаны. Это очень сложно, мы вас с Тиной понимаем", — резюмировал Потап.

Ярким и красочным оказалось выступление Народной артистки Украины Аллы Кудлай и одесситки Ольги Богатыренко, которые на сцене проекта талантливо исполнили песню Джамалы "Чому квіти мають очі". Сражаться за победу в "баттле" 24-летней Ольге было невероятно трудно, но еще сложнее оказалось Джамале принять решение, кому суждено остаться в проекте. Но Алла Кудлай своим смелым благородным поступком остановила муки выбора: "Я очень благодарна вам, друзья! Но я продолжать больше не буду. Я даю шанс Оле, очень талантливой девочке из Одессы, продолжить участие в проекте", — сказала певица. На прощание Алла Кудлай прочитала трогательное стихотворение о своей любви к песне.

Невероятно напряженным оказался "вокальный бой" одессита Романа Руссу и виолончелистки Полины Кермеш, исполнивших песню группы Moroon 5 "Sugar". Тина Кароль отметила профессиональный рост Полины Кермеш на проекте, которая впервые отложила виолончель и спела без нее, но Потап выбрал победителем "баттла" Романа Руссу. Конечно же, девушка расстроилась и даже засомневалась, стоит ли ей дальше заниматься вокалом. На что Потап произнес пламенную речь, чтобы поддержать талантливую вокалистку:

"Я считаю, что наша задача здесь не поломать человеку судьбу и не заставить его отвернуться от музыки. Наоборот, твое выступление показывает, что ты можешь выступать без виолончели и с ней. Я не могу ни так, ни так. Но я здесь сижу и "умничаю" на месте супер-звезд. А знаешь, почему? Потому что я очень хотел. Пожалуйста, занимайся дальше музыкой, и сегодня мы будем петь с тобой в караоке".

Выступление участниц Потапа, загадочной девушки в вуали и феминистки Салтанат Ашировой, исполнивших песню "Наверно потому что", запомнилось тем, что поддержать их пришли популярные солисты группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и Позитив. Звезды, чью песню исполнили участницы "Голосу країни-7", вышли на сцену проекта, чтобы поддержать участниц.

"Я не могла себе представить, что эта песня может звучать именно так. Это невероятно!" — сказала Надя Дорофеева.

Победительницей "баттла" Потап выбрал девушку в вуали, но Джамала тут же воспользовалась возможностью и "украла" Салтанат, несмотря на то, что на "слепых прослушиваниях" раскритиковала выступление участницы.

"В этом баттле для меня была абсолютная победа Салтанат. Это было прекрасно!" — восхитилась Джамала.

Напомним, на "Голосе країни-7" участников ожидают новые правила на "вокальных баттлах".