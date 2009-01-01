"Голос країни-7": стиль тренеров и ведущих на "вокальных баттлах"

Тина Кароль покорила зрителей изысканным облегающим зеленым платьем с разрезами и вышивкой от британского дизайнера Julien Macdonald.

В воскресенье, 19 марта, в 21:00 зрители телеканала "1+1" увидят второй эпизод "вокальных баттлов" седьмого сезона главного вокального проекта страны "Голос країни".

Тренеры Тина Кароль, Потап, Джамала и Сергей Бабкин удивляют не только выбором пар и необычными музыкальными номерами, но и модными образами.

Так, в минувшее воскресенье на первом "вокальном баттле" Тина Кароль покорила зрителей изысканным облегающим зеленым платьем с разрезами и вышивкой от британского дизайнера Julien Macdonald. Свой образ Потап дополнил песочной удлиненной курткой и очками в тонкой оправе, а Сергей Бабкин не изменил классическому сдержанному стилю, выбрав белую рубашку и бежевый твидовый пиджак. Джамала впечатлила зрителей стильным неопреновым костюмом со свитшотом от грузинского бренда Dаtuna, украшенным белыми "крыльями" из шелковой тафты.

В следующем эфире "вокальных баттлов", который зрители увидят в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1", Тина Кароль в выборе наряда не изменит британскому дизайнеру Julien Macdonald и появится в утонченном черном платье с вышивкой. Джамала впечатлит элегантным образом, дополнив его виниловой лаковой юбкой, топом и высокой прической. Потап наденет модный спортивный костюм, а Сергей Бабкин — уютный серый сдержанный костюм с гольфом, дополненный необычной бутоньеркой в виде английской розы.

Супружеская телепара ведущих "Голосу країни" — Юрий Горбунов и Катя Осадчая — как всегда следует модным трендам и последним тенденциям. Юрий выглядит превосходно в классическом черном костюме с молниями, а Катя Осадчая необычайно нежна в платье молочного цвета с оборками от украинского дизайнера Елены Ревы.

Стоит отметить, что над модными образами звезд "Голосу країни-7" работает служба стиля телеканала "1+1" во главе с Ольгой Слонь.

Уже в воскресенье за право продолжить свое участие в проекте в вокальном бою сразятся священник из Березани Александр Клименко, правнучка Тамары Церетели Нини Цнобиладзе, бывшая бек-вокалистка Потапа Марта Адамчук и вызвавшая восторг своим выступлением на "слепых прослушиваниях" Katya Chilly.

Напомним, стало известно кому уступила свое место в проекте "Голос країни-7"Алла Кудлай.