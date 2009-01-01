"Голос країни": вокалистка шоу стала причиной скандала между Тиной Кароль и командой Лободы

Участница проекта Анастасия Малашкевич выступила с эмоциональным номером, исполнив песню Светланы Лободы "40 градусов".

Тина Кароль УНИАН

Певица Тина Кароль в судейском кресле шоу "Голос страны" прокомментировала исполнение участницей проекта одной из песен Светланы Лободы, чем возмутила продюсера опальной артистки.

О реакции на слова Тины Кароль пишет kp.ua.

Участница проекта Анастасия Малашкевич выступила с эмоциональным номером, исполнив песню Светланы Лободы "40 градусов". Тина Кароль похвалила выступление девушки, дав дельный совет своей коллеге.

"Наверное, оригинал должен послушать, как нужно исполнять эту песню", — отметила Кароль.

Слова певицы, очевидно, задели команду Лободы, вслед за чем последовал резкий ответ продюсера Нателлы Крапивиной.

Светлана Лобода Пресс-служба

"Очень жаль, что человек, который сидит в "Голосе" так много лет, что уже буквально прирос к своему креслу и вызывает больше ассоциаций с его цветом, нежели с песнями, которые поет, так и не понял, что наша страна щедра на голоса, а украинский шоу-бизнес беден на личности", - заявила Крапивина, назвав замечание Тины Кароль "нетактичным выпадом" в сторону ее подопечной.

"И если новоиспеченная "народная" полагает, что, прикрываясь недвусмысленными связями, можно перестать быть человеком воспитанным, мне ее искренне жаль. Готова преподать пару мастер-классов по такту в обмен на пару уроков вокала. И еще готова подписать петицию к президенту о присвоении звания "заслуженный тренер Украины", — добавила Крапивина.

Что же касается выступления Анастасии Малашкевич, которая, к слову, оказалась солисткой национальной оперы Беларуси, Крапивину исполнение не впечатлило. Продюсер подчеркнула, что в вокале участницы шоу было "все слишком очевидно".

Напомним, Порошенко просят лишить Лободу звания Заслуженной артистки и гражданства Украины.