"Голос страны-8": что ждет зрителей в суперфинале

Суперфинал будет состоять из трех раундов, после каждого из которых проект будет покидать один из исполнителей.

Суперфинал будет состоять из трех раундов instagram.com/goloskrainy_official

На телеканале 1+1 в воскресенье 29 апреля состоится суперфинал вокального шоу "Голос страны-8" , в рамках которого украинцы определят победителя восьмого сезона проекта.

В прямом эфире за почетное звание "голоса страны", трехмесячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру в ЖК "Счастливый" будут бороться Елена Луценко из команды Сергея Бабкина, подопечная Джамалы Анна Тринчер, армянская вокалистка Србуи Саргсян из команды Потапа, а также Андрей Рыбарчук, наставником которого является Тина Кароль.

Суперфинал будет состоять из трех раундов, после каждого из которых проект будет покидать один из исполнителей. Сначала участники споют сольную песню, которую тщательно готовили целую неделю.

Во время второго раунда вокалисты выйдут на сцену в дуэте со своим наставником.

Третий шаг является решающим - участники снова споют песню со "слепых прослушиваний".

Линии для голосования будут открываться трижды за эфир, а после каждого этапа, голоса зрителей будут обнуляться. Голосование за любимцев будет возможным еще до начала выступления участников, как только ведущие в прямом эфире объявят об открытии линий для голосования.

Вокальный вечер откроют финалисты восьмого сезона с общей композицией Aerosmith "Dream on".

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер будет бороться за победу с танцевальным номером-бродвеем.

Анна Тринчер - подопечная Джамалы Фото: 1plus1.ua

Елена Луценко споет любимую песню своей бабушки.

Елена Луценко из команды Сергея Бабкина Фото: 1plus1.ua

Андрей Рыбарчук выступит в сопровождении шести акустических гитар.

Андрей Рыбарчук из команды Тины Кароль Фото: 1plus1.ua

А Србуи Саргсян готовит номер, посвященный важным событиям в мировой истории.

Србуи Саргсян из команды Потапа Фото: 1plus1.ua

Также зрителей телеканала "1+1" ждет премьера летней песни от группы Mozgi, выступление тренеров "Голосу країни-8" Джамалы и Сергея Бабкина с их новыми композициями, а также выступления суперфиналистки "Голосу країни-7" Ingret и суперфиналиста "Голосу країни-6" Laud (Влад Каращук).

Напомним, что суперфинал "Голосу країни-8" состоится в воскресенье, 29 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1".

Ранее были названы имена финалистов проекта, их выступления можно посмотреть здесь.

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