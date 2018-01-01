"Голос страны-8": названо имя победителя проекта

Лучшей в этом сезоне шоу стала подопечная Сергея Бабкина.

Елена Луценко стала победителем "Голоса страны-8" Канал 1+1

Суперфинал вокального шоу "Голос страны-8" на телеканале 1+1 29 апреля завершился победой конкурсантки Елены Луценко.

Видео потрясающих выступлений победительницы и других участников суперфинала опубликовано на YouTube-канале проекта.

Подопечная звездного тренера Сергея Бабкина получила наибольшее количество голосов по результатам зрительского голосования, что обеспечило Елене Луценко победу в вокальном проекте.

В первом раунде суперфинала Луценко исполнила песню "Ой, у вишневому садку".

Легендарную украинскую песню "Червона рута" девушка пела вместе со своим тренером Сергеем Бабкиным.

Финальной песней участницы стала композиция Нины Матвиенко "Колискова зорі".

Напомним, в финале команду Джамалы представляла Анна Тринчер, Тина Кароль выбрала Андрея Рыбачука, Сергей Бабкин решил работать с Еленой Луценко, а Потап лучшей из лучших назвал Србуи Саргсян.

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