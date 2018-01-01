Голые на фоне природы. Бабкин удивил откровенной фотосессией с женой: фото

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1 / 3 Сергей Бабкин и его супруга Снежана снялись полностью обнаженными (JetSetter.ua)

Супруги поделились своими правилами счастливой и крепкой семьи, а также рассказали, как преодолевают конфликты.

Украинский музыкант и тренер восьмого сезона вокального шоу "Голос страны" Сергей Бабкин и его супруга Снежана снялись полностью обнаженными на природе.

Пара недавно отметила 10-летие со дня венчания, сообщает JetSetter.ua.

При этом супруги поделились своими правилами счастливой и крепкой семьи, а также рассказали, как преодолевают конфликты.

"Первое правило — мужчина и женщина должны полностью жить жизнью друг друга. Каждый из них должен забыть о своей личной жизни до этой встречи. Они должны сами для себя умереть, теперь моя жизнь — это ее, а ее — это моя. Второе правило — уметь общаться друг с другом. Делиться не только радостными и прекрасными моментами, но и говорить о недостатках, проблемах, об ошибках — открыто, искренне и честно, в глаза, ничего не таить. Третье правило - это вера в семейную пару. Если есть сомнение в союзе, то нельзя держаться, нужно уходить сразу", — рассказал Бабкин.

Снежана добавила, что не нужно быть вместе ради детей или мнения других людей. Нужно уходить честно и открыто и идти дальше, находить новое. Главное — вера и желание.

Сергей Бабкин подчеркнул, что в случае ссоры не нужно оттягивать примирение.

"Даже если в ссоре виноват не ты, все равно подойди первым, попроси прощения, обними, поцелуй, скажи, что любишь, скажи, что ты идиот, скажи, что давай удалим все это из памяти и больше такого не произойдет", — сказал он.

Напомним, ранее Снежана Бабкина созналась, как уговорила мужа стать судьей "Голоса страны-8".

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