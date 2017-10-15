Google назвал Топ-10 самых популярных костюмов на Хэллоуин

Самый популярный костюм Чудо-женщины.

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Накануне праздника Хэллоуин люди по всему миру ломают голову, в какой же костюм им нарядиться.

Компания Google составила список самых популярных костюмов, которые интересуют пользователей в 2017 году, пишет kp.ua.

1. Чудо-Женщина

Такой повышенный интерес к этому костюму вызван выходом фильма "Чудо женщина", премьера которого состоялась в мае 2017 года. Чудо-женщина — принцесса амазонок, которую на родине называют Дианой. Она очень вынослива, сильна, умеет общаться с животными. В прошлому году костюм "Чудо-женщины" был только на 10-м месте среди самых популярных.

2. Харли Квин

В прошлом год костюм суперзлодейки из вселенной комиксов DC был на первом месте. Каждый год в Голливуде снимают фильмы о супергерох, в которых неприменно фигурирует Харли Квин, поэтому интерес к этому персонажу не уменьшается. В 2017 году на экраны вышла анимационная картина "Бэтмен и Харли Квинн", где эти два персонажа подружились ради общей цели. Харли - непредсказуемая социопатка, для которой важно только свое мнение.

3. Клоун

Клоуны являются любимыми персонажами фильмов ужасов. А в 2017 году на экраны вышел ремейк фильма "Оно", поэтому интерес к этому костюму вполне очевиден.

4. Единорог

Согласно преданию, на Хэллоуин люди переодевались в страшные костюмы, чтобы отпугивать злых духов. Но вскоре эта традиция немного забылась, и Хэллоуин попросту стал праздником переодевания, и не обязательно в страшных персонажей. Согласитесь, сложно представить костюм жуткого единорога?

5. Кролик

Интерес к костюму кролика может быть вызван недавней смертью основателя Playboy Хью Хефнера. Кролик является символом эротического журнала. Есть еще кролик Роджер, персонаж анимационного фильма "Кто подставил кролика Роджера?", и Кролик из "Алисы в стране чудес".

6. Ведьма

Ну какой же Хэллоуин без ведьмы? Это один из ярчайших персонажей демонологии. Она является героиней многих сказок, фильмов, сериалов. Ее главные атрибуты - конусообразная шляпа, метла и черный плащ.

Допис, поширений ParisHilton_ForLife (@parishilton_forlife)Жов 27, 2017 о 8:46 PDT

7. Мини Маус

Это персонаж мультфильмов Уолта Диснея. Минни - подружка Микки Мауса. Она изображается в виде антропоморфной мышки. Обычно носит яркую юбку в горошек и бант.

Допис, поширений Лучшее из Мира Кино (@kinorusshka)Жов 15, 2017 о 6:12 PDT

8. Пират

В 2017 году на экраны вышел долгожданный фильм "Пираты карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки", поэтому интерес к костюму Джека Воробья снова вырос.

Допис, поширений corie willet (@twistinbangs)Жов 26, 2017 о 11:43 PDT

9. Зомби

Классика жанра. Зомби являются излюбленными персонажами фильмов ужасов. Ни одна хэллоуинская вечеринка без них не обходится.

10. Динозавр

Тут уж выбирайте на свой вкус. Вы можете нарядиться в костюм велоцираптора с длинным хвостом, стегозавтра с шипами на хвосте и костяным пластинам на спине или трицератопса с тремя рогами на морде. Правда обойдется такое удовольствие дорого, да и не везде вы такой костюм найдете.

Напомним, Google создал дудл в честь фильма "Служебный роман".