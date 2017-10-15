Google назвал Топ-10 самых популярных костюмов на Хэллоуин

Самый популярный костюм Чудо-женщины.
Компания Google составила список самых популярных костюмов, которые интересуют пользователей в 2017 году, пишет kp.ua.
1. Чудо-Женщина
Такой повышенный интерес к этому костюму вызван выходом фильма "Чудо женщина", премьера которого состоялась в мае 2017 года. Чудо-женщина — принцесса амазонок, которую на родине называют Дианой. Она очень вынослива, сильна, умеет общаться с животными. В прошлому году костюм "Чудо-женщины" был только на 10-м месте среди самых популярных.
2. Харли Квин
В прошлом год костюм суперзлодейки из вселенной комиксов DC был на первом месте. Каждый год в Голливуде снимают фильмы о супергерох, в которых неприменно фигурирует Харли Квин, поэтому интерес к этому персонажу не уменьшается. В 2017 году на экраны вышла анимационная картина "Бэтмен и Харли Квинн", где эти два персонажа подружились ради общей цели. Харли - непредсказуемая социопатка, для которой важно только свое мнение.
3. Клоун
Клоуны являются любимыми персонажами фильмов ужасов. А в 2017 году на экраны вышел ремейк фильма "Оно", поэтому интерес к этому костюму вполне очевиден.
4. Единорог
Согласно преданию, на Хэллоуин люди переодевались в страшные костюмы, чтобы отпугивать злых духов. Но вскоре эта традиция немного забылась, и Хэллоуин попросту стал праздником переодевания, и не обязательно в страшных персонажей. Согласитесь, сложно представить костюм жуткого единорога?
5. Кролик
Интерес к костюму кролика может быть вызван недавней смертью основателя Playboy Хью Хефнера. Кролик является символом эротического журнала. Есть еще кролик Роджер, персонаж анимационного фильма "Кто подставил кролика Роджера?", и Кролик из "Алисы в стране чудес".
6. Ведьма
Ну какой же Хэллоуин без ведьмы? Это один из ярчайших персонажей демонологии. Она является героиней многих сказок, фильмов, сериалов. Ее главные атрибуты - конусообразная шляпа, метла и черный плащ.
7. Мини Маус
Это персонаж мультфильмов Уолта Диснея. Минни - подружка Микки Мауса. Она изображается в виде антропоморфной мышки. Обычно носит яркую юбку в горошек и бант.
8. Пират
В 2017 году на экраны вышел долгожданный фильм "Пираты карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки", поэтому интерес к костюму Джека Воробья снова вырос.
9. Зомби
Классика жанра. Зомби являются излюбленными персонажами фильмов ужасов. Ни одна хэллоуинская вечеринка без них не обходится.
10. Динозавр
Тут уж выбирайте на свой вкус. Вы можете нарядиться в костюм велоцираптора с длинным хвостом, стегозавтра с шипами на хвосте и костяным пластинам на спине или трицератопса с тремя рогами на морде. Правда обойдется такое удовольствие дорого, да и не везде вы такой костюм найдете.
Напомним, Google создал дудл в честь фильма "Служебный роман".