Горбунов об Осадчей: дома и на экране — это совершенно разные люди

Катерина поделилась, как ей удавалось так долго скрывать беременность.

Горбунов и Осадчая Viva.ua

Ведущие проекта "Голос країни" Юрий Горбунов и Катерина Осадчая рассекретили свои отношения.

В интервью Viva новоиспеченные супруги, что между ними вспыхнули чувства во время съемок проекта "Голос. Діти-2".

По словам Юрия Горбунова, экранная Катерина Осадчая абсолютно отличается от той, какой ведущая есть дома.

"Осадчая дома и на экране — совершенно разные люди. У меня она ассоциировалась только с работой: шляпка, микрофон, платье, каблуки... Оказывается, Катя — добрый, мягкий, нежный человек, еще и увлекается цветами. А как она готовит!" — расхвалил возлюбленную Юрий.

А вот Катерина поделилась, как ей удавалось так долго скрывать беременность. Ведущая поделилась, что обращалась за советом к диетологам.

"Год назад мы обратились к диетологу, которым до сих пор довольны. Может быть, диета помогла нам легче пережить последние девять месяцев", — объяснила Катерина Осадчая.

Напомним, Катя Осадчая похвасталась идеальным декольте после рождения ребенка.