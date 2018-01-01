"Горец". Леся Никитюк показала фото в необычном наряде

Снимок, опубликованный ведущей в соцсети, за четыре часа собрал свыше 60 тысяч лайков.
Снимок был сделан в главном туристическом центре современной Грузии — в городе Батуми, говорится на странице ведущей в Instagram.
Фото за четыре часа собрало более 60 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.
"Горец", — отметила irina.demidun. "Леся, Вы настоящий джигит...", — написала irinastebliuk. "Серьезный наряд...", — считает tvpvladimir.
Ранее Леся Никитюк в соцсети поделилась снимком, сделанным в Грузии, на котором позировала в нежном купальнике. Посмотреть соблазнительные фото телеведущей можно здесь.
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