Сегодня, 17:38 RSS

"Горяча!": сексапильная Даша Астафьева поделилась с фанатами пикантным фото

Сегодня, 16:29

Певицы позировала в пиджаке на голое тело.

Даша Астафьева
Астафьева поделилась пикантным фото instagram.com/da_astafieva
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками соблазнительной фотографией.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в красном пиджаке на голое тело, демонстрируя часть пышной груди и подтянутый живот.

Поклонники за 4 часа оценили фото в почти три тысячи лайков, и сотавили комментарии, восхищаясь фигурой певицы.

"Секс", "Горяча!", "Я тащусь от твоей фигуры", "Даша, Вы очень красивая, невероятно. Чувствуется энергетика...даже через insta", "Вы прекрасны!",  - восхищались поклонники.

Даша Астафьева
Певица позировала в пиджаке на голое тело instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева сверкнула грудью прямо во время концерта.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Даша Астафьева, фото, грудь, фигура
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...