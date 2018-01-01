"Горяча!": сексапильная Даша Астафьева поделилась с фанатами пикантным фото

Певицы позировала в пиджаке на голое тело.
Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в красном пиджаке на голое тело, демонстрируя часть пышной груди и подтянутый живот.
Поклонники за 4 часа оценили фото в почти три тысячи лайков, и сотавили комментарии, восхищаясь фигурой певицы.
"Секс", "Горяча!", "Я тащусь от твоей фигуры", "Даша, Вы очень красивая, невероятно. Чувствуется энергетика...даже через insta", "Вы прекрасны!", - восхищались поклонники.
Ранее Даша Астафьева сверкнула грудью прямо во время концерта.
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