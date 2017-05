Горячая порнозвезда из Мариуполя покорила Instagram

35-летняя порнозвезда, которая переехала в Торонто из Мариуполя, радует поклонников откровенными фото в Instagram

Об этом пишет Сегодня.

На страничку звезды "клубнички" подписаны более 1,7 млн человек. Настоящее имя актрисы Алла Мончак.

Полгода назад вокруг Никки Бенц разгорелся серьезный скандал. Порнозвезда заявила, что на съемках режиссер пытался ее задушить. Никки утверждала, что Тони Т также бил ее ногами и прыгал по голове, из-за чего она получила серьезные травмы.

Ramon, Tony T and everyone on that set is guilty of letting this violent behavior happen for the sake of their paycheck. @Brazzers