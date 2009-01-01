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Горячая порнозвезда из Мариуполя покорила Instagram

Сегодня, 10:32
Никки Бенц < >
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На страничку звезды "клубнички" подписаны более 1,7 млн человек.

 

Никки Бенц
Никки Бенц Instagram
35-летняя порнозвезда Никки Бенц, которая переехала в Торонто из Мариуполя, радует поклонников откровенными фото в Instagram.

Об этом пишет Сегодня.

На страничку звезды "клубнички" подписаны более 1,7 млн человек. Настоящее имя актрисы Алла Мончак.

Полгода назад вокруг Никки Бенц разгорелся серьезный скандал. Порнозвезда заявила, что на съемках режиссер пытался ее задушить. Никки утверждала, что Тони Т также бил ее ногами и прыгал по голове, из-за чего она получила серьезные травмы.


Никки Бенц — канадская порнографическая актриса, ведущая и бывшая модель украинского происхождения.

Напомним, горячая украинская модель развлеклась с подружкой.

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Никки Бенц, порнозвезда, модель
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