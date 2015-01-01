Горячая штучка: дочь Сильвестра Сталлоне танцевала в кружевном белье, опубликовано видео

У Систин отменная фигура.

Систин Сталлоне Скриншот

Еще недавно дочки Сильвестра Сталлоне были совсем маленькими, а теперь выросли и превратились в настоящих красавиц.

Об этом пишет kp.ru.

Не сомневаемся, что таких эффектных девушек ждет мир моды и шоу-бизнеса: с папой-актером и мамой-супермоделью другого выбора, кажется, быть и не может. Именно так решила средняя наследница артиста, 18-летняя Систин, и приняла предложение сняться в видеоролике рождественского календаря журнала "Love".

Девушка станцевала в кружевном нижнем белье и в кожаной куртке-косухе, надетой прямо на голое тело.

В ролике Систин соблазнительно двигается под песню "Cherry Bomb" группы "The Runaways".

"Привет, пап, привет, мам! Я у вас горячая штучка! Привет, мир, я твоя неуправляемая девчонка. Я просто бомба!", — говорится в песне.

У Систин отменная фигура, а после такого видео на девушку наверняка посыплются предложения о съемках. К слову, сам Сильвестр Сталлоне когда-то начинал со съемок в фильмах для взрослых.

Рождественский видеокалендарь журнала "Love" уже успел наделать много шума. В проекте приняли участие самые красивые и известные модели и звезды планеты — Ирина Шейк, Ким Кардашьян, Белла Хадид, Эмили Ратажковски, Рита Ора. Все они снялись в эротических видеороликах. Теперь к ним присоединилась и Систин Сталлоне.

Напомним, повзрослевшие дочки Сильвестра Сталлоне произвели фурор в Сети.

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