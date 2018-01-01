"Горячая штучка" Настя Каменских восхитила фанатов соблазнительными фото

Певица поделилась серией сексапильных снимков.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что обручена, поделилась с поклонниками очередной порцией соблазна.

На своей странице в Instagram звезда выложила серию фото, на которых она позирует в белом топе со спущенными бретельками, сексуально заигрывая на камеру.

Подписчики не смогли удержаться, и стали расхваливать певицу, отметив, что она "жгучая" и "сексуальная".

"Почему ты такая жгучая?", "Куколка", "Ну очень сексуальная", "Горячая штучка", "Уххх чертовка", - расхваливали поклонники.

Ранее Настя Каменских в леопардовом плаще на голое тело вызвала жаркие споры в Сети.

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