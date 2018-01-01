"Горячая штучка!". Регина Тодоренко позировала в ярком платье с разрезом, фото

Снимок телеведущей в соцсети собрал сотни тысяч лайков.

Регина Тодоренко позировала в длинном красном платье с разрезом без бретелек instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в длинном красном платье с разрезом.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, оно было сделано во французском городе Канны на набережной Круазет.

На снимке исполнительница позирует немного нагнувшись и выставив вперед ногу.

Фото в соцсети за день собрало более 259 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Горячая штучка!", — написал _vitaliy_bilousov_. "Шикарная))", — считает ilya_borshevsky. "... о, нога)", — отметил vlad.vigovskii.

Регина Тодоренко позировала в длинном красном платье с разрезом без бретелек instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко поделилась в соцсети снимком с модного показа, на подиум она выехала на велосипеде в прогулочном наряде и с необычной прической. Посмотреть фото можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook