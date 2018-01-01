Сегодня, 14:36 RSS

"Горячая штучка": Тина Кароль покорила поклонников дерзким образом

Сегодня, 14:10

Певица предстала в стильном наряде.

Тина Кароль
Певица поделилась новыми фото instagram.com/tina_karol
Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила фантазию поклонников, представ в дерзком образе стильной гонщицы.

На снимке страницы звезды в Instagram появилось фото авторства известного стритстайл фотографа Евгения Коваленко. Для фотосессии певица выбрала топ от ультрамодного бренда OFF-WHITE, юбку Esteban Cortaza, и сумочку Givency.

Поклонники расхвалили новый образ певицы отметив, что она выглядит очень горячо.

"Я звоню в полицию. Это незаконно быть такой красивой", - пошутила _nata_dm. "Вааау, я забыла как дышать. Женщина-огонь", - написала podlegaeva.k.081. "Горячая и шикарная штучка", - отметила tina_karol_rose.

Тина Кароль
Поклонники Кароль назвали ее дерзкой гонщицей instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль без макияжа восхитила  поклонников своей красотой.

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Тина Кароль, фото, образ, наряд
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться