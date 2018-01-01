"Горячо". Экс-Nikita показала "секси" фото

Артистка написала, что хочет научиться носить Солнце в себе.

Анастасия Кумейко позировала в очень коротких шортиках и топике instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко , которая выступает под псевдонимом DJ Nana, выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена сидящей на корточках у сетки в очень коротких шортиках, в топике и рубашке.

Сексуальный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

"Хочу научиться носить Солнце в себе", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Горячо", — написал alex_young09. "Секси", — считает andreytatarenko82. "… Богиня", — похвалила bub_lena.

Анастасия Кумейко позировала в очень коротких шортиках и топике instagram.com/anastasia_domination

Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.

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