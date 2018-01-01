"Горячо". Экс-Nikita показала "секси" фото

Артистка написала, что хочет научиться носить Солнце в себе.
Сексуальный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.
"Хочу научиться носить Солнце в себе", — подписала фото исполнительница.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Горячо", — написал alex_young09. "Секси", — считает andreytatarenko82. "… Богиня", — похвалила bub_lena.
Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.
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