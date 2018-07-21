"Господи, лучше б я не смотрела": Оля Полякова без макияжа шокировала свой первый миллион подписчиков

Певица выложила у себя в Instagram экспрессивное видео.

Оля Полякова без макияжа шокировала подписчиков. Фото: Instagram/Оля Полякова

Эпатажная украинская певица Оля Полякова выложила у себя в Instagram экспрессивное видео в честь миллионного подписчика.

"Спасибо вам огромное за то, что вы со мной!" – радостно говорит она на видео.

Примечательно, что певица на видео – без макияжа и традиционного кокошника, в простой домашней майке.

В комментариях пользователи поздравляют Олю в ответ. В частности, люди пишут: "Красотка, здорово, умничка!", "Ты лучше всех" и т.п.

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Впрочем, пользователи нашли и к чему придраться. "Чому російською мовою?" – поинтересовался etoukrainedetka. "Трохи страшненька", – отметила katerina.vasilevska.

"Поздравляю! Наконец-то дождались первого и не последнего миллиончика. Без макияжа очень молодо выглядите!" – в свою очередь считает laimoedka. "Вам лучше с макияжем!" – не согласна rozaliya.nertyk2018.

"Така смішна" – пишет tati_feren. "О господи, лучше б я не смотрела… С толстым слоем грима намного лучше", – вторит ей ianadavydova1297.

"У Лорак 4 (миллиона подписчиков в Instagram – ред.) сегодня", – подкалывает klubni4noe_nastroenie.

Однако большинство комментаторов все же расточают Оле комплименты, признаются в любви и шлют лучи позитива.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)21 Июл 2018 в 12:22 PDT

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