"Господи, лучше б я не смотрела": Оля Полякова без макияжа шокировала свой первый миллион подписчиков

Певица выложила у себя в Instagram экспрессивное видео.
"Спасибо вам огромное за то, что вы со мной!" – радостно говорит она на видео.
Примечательно, что певица на видео – без макияжа и традиционного кокошника, в простой домашней майке.
В комментариях пользователи поздравляют Олю в ответ. В частности, люди пишут: "Красотка, здорово, умничка!", "Ты лучше всех" и т.п.
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Впрочем, пользователи нашли и к чему придраться. "Чому російською мовою?" – поинтересовался etoukrainedetka. "Трохи страшненька", – отметила katerina.vasilevska.
"Поздравляю! Наконец-то дождались первого и не последнего миллиончика. Без макияжа очень молодо выглядите!" – в свою очередь считает laimoedka. "Вам лучше с макияжем!" – не согласна rozaliya.nertyk2018.
"Така смішна" – пишет tati_feren. "О господи, лучше б я не смотрела… С толстым слоем грима намного лучше", – вторит ей ianadavydova1297.
"У Лорак 4 (миллиона подписчиков в Instagram – ред.) сегодня", – подкалывает klubni4noe_nastroenie.
Однако большинство комментаторов все же расточают Оле комплименты, признаются в любви и шлют лучи позитива.
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