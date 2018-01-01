"Говорю, что у меня есть". Голливудская актриса рассказала о сексуальном воспитании сына в душе

Джессика Бил призналась, что уже начала рассказывать сыну о всех частях человеческого тела.

Джессика Бил занялась сексуальным воспитанием сына Instagram

Супруга Джастина Тимберлейка актриса Джессика Бил занялась сексуальным воспитанием своего двухлетнего сына Сайласа.

35-летняя актриса призналась на конференции Makers 2018, что уже начала рассказывать сыну о всех частях человеческого тела.

"Мы используем технические термины. Мы вместе принимаем душ и я говорю, что есть у меня, а что у него. Да, он, действительно, еще мал, но я не вижу в этом никакого позора", — так прокомментировала свою позиция Джессика.

Также актриса отметила, что очень важно научить своих детей уважать себя и других.

"Я говорю ему что у меня есть одно, у него другое. И это круто! Мы должны уважать себя и других, поэтому это нужно начинать с ранних лет" — подытожила Бил.

Напомним, ранее Джессика Бил показала, как выглядит утром после "Оскара".